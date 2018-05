Militracks trekt recordaantal bezoekers naar Oorlogsmuseum Overloon

Er reden meer dan negentig Duitse militaire voertuigen over het bosparcours van het museum. Hoogtepunt van het evenement was een unieke Duitse tank, de zogenoemde Königstiger.

Dat is de grootste tank die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt en deze gevechtswagen, die door het tankmuseum in het Franse Saumur is uitgeleend, is het enige nog rijdende exemplaar.

Dieplader

De tank werd dinsdag in Frankrijk op een dieplader gezet en was woensdagochtend voor een rit van achthonderd kilometer naar Overloon vertrokken. Omdat er geen toestemming was om de brede tank over de snelweg te vervoeren, ging het transport over Franse binnenwegen.

De Königstiger is, in tegenstelling tot wat eerder hier werd vermeld, op tweede pinksterdag niet meer in het museum zelf te zien.