Boijmans Van Beuningen toont expositie met metersgrote drollen

De drollen behoren tot de absurde, uitdagende en humoristische bedenksels van het kunstenaarscollectief. Ze deden internationaal veel stof opwaaien met onder meer een knalroze speelgoedkonijn van vijftig meter lang voor in de Italiaanse bergen, een sculptuur van bevroren urine in Moskou en een roeivijver met bootjes op een dak in Londen.

Het kunstenaarscollectief deed al eens mee aan de tentoonstelling Sonsbeek in Arnhem, maar in Rotterdam hebben ze nu hun eerste solo-expositie in Nederland. De sculpturen zijn in het Boijmans zelf gemaakt, in de ruimte waarvoor ze bedoeld zijn.

"Het is echt een uitdaging om met de enorme ruimte in de Bodonzalen te dealen", zegt conservator Francesco Stocchi. "Bijna alles lijkt hier te worden opgegeten door de ruimte. Maar hiermee wordt die ruimte gevierd."

Vrolijk evenement

De expositie is volgens Gantner en Stocchi een vrolijk evenement over een onderwerp waarmee we allemaal op dezelfde manier te maken hebben, maar dat zo goed als onzichtbaar is in de samenleving en mensen zich vaak ongemakkelijk laat voelen. En al staat poep niet bekend als leuk, het doet al sinds mensenheugenis dienst als mest en als bouwmateriaal.

De omvang van de drollen plaatst het onderwerp al in een heel ander perspectief, maar voor wie dat nog niet genoeg is, zijn er de naaktkostuums. Bezoekers mogen zich hullen in de naaktemensenpakken, waarin je er niet al te voordelig op komt te staan. De pakken zijn bedoeld om uit je gewone rol te komen en als een kind zo onschuldig rond te stappen, legt Gantner uit. "Een drol is ook het eerste sculptuur van een kind, dat daar dan trots op is."