Arjen Lubach gaat met solo-komedieshow op tournee

De presentator gaat met Arjen Lubach LIVE! voor zijn eerste solo-komedieshow. Voordat hij in 2014 overstapte naar de televisie en succes boekte met Zondag met Lubach, speelde hij in diverse theaterformaties, waaronder Op Sterk Water.

"Ik kom uit het theater, misschien zullen heel veel mensen dat niet weten. Dat komt vooral omdat ik in zalen speelde waar ook niemand zat. Ik sta al vanaf mijn 22e in het theater met verschillende groepen, dus het is voor mij bekend terrein", zei Lubach in M, de talkshow van Margriet van der Linden..

Lubach, die voor zijn programma de Televizierring kreeg, keek ook nog even terug op zijn eerdere optredens in het theater waarbij het publiek het veelal liet afweten. "Al die jaren dat ik naar Zeeland reed in een oud Volkswagentje en dat de theaterdirecteur dan zegt: 'O ja het is niet zo goed, er zitten maar zestig mensen. O nee, ik kijk verkeerd, dat is morgen, er zitten er dertig'", grapt de komiek.

Uitzoomen

Toch ziet de in Groningen geboren Lubach de theatertour met vertrouwen tegemoet en kijkt hij uit naar zijn hernieuwde werkzaamheden op een podium. "Nu ik een tijdje televisie heb gedaan, wat altijd hyper-actueel moet zijn, het moet echt over die week gaan, wil ik weer een beetje uitzoomen, iets over de wereld als zodanig of iets persoonlijker worden en daar een show over maken."