Bas van Toor (82) stopt als clown Bassie

"Dag vriendjes en vriendinnetjes, de jaren die me nu nog resten wil ik genieten van mijn vrouw Coby, van mijn kinderen en onze vrienden. Bassie is niet meer, het is vanaf nu alleen nog Bas. Ik ben zelfs klinisch dood geweest, doordat ik een hartstilstand kreeg en dreigde te stikken", aldus Van Toor in een interview met Weekend.

De 82-jarige artiest vindt dat hij het aan zijn stand verplicht is topkwaliteit te leveren. "En dat kan hij niet meer in zijn huidige conditie", zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

"Bas is van ver gekomen, hij heeft al veel herstel behaald en is weer thuis. Hij is echter nog lang niet volledig gerevalideerd", aldus zijn woordvoerder.

Van Toor, die met zijn broer Aad van Toor in de jaren zeventig, tachtig en negentig het duo Bassie & Adriaan vormde, kampt al jaren met gezondheidsproblemen.

In 2016 kreeg hij te horen dat hij een auto-immuunziekte heeft waarbij verlammingsverschijnselen optraden. Daarvan wist hij na intensieve therapie te herstellen. Van Toor zat maanden in een revalidatiecentrum na een operatie aan zijn halsslagader waarbij complicaties zijn ontstaan. Vorige week is hij thuisgekomen.

Rode neus

De artiest vertelt in het interview met Weekend "nooit meer de oude huppelende Bas" te worden. "Mijn pruikje, mijn rode neus en mijn flapschoenen liggen voorgoed in een koffertje opgeborgen op zolder."

Van Toor trad al jaren op zonder Adriaan, omdat de zeven jaar jongere Aad van Toor in 2002 al stopte met optreden.

De reis vol verrassingen, de laatste van de in totaal tien lange televisieseries van het duo, verscheen in 1994. In de verschillende series speelden de broers meerdere rollen: zo was Bas van Toor ook te zien als Vlugge Japie en Adriaan van Toor enkele tijd als de Baron. In 2015 verschenen de twee broers nogmaals gezamenlijk als Bassie & Adriaan in Keet & Koen en de speurtocht naar Bassie & Adriaan.