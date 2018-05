Auteur en journalist Tom Wolfe op 87-jarige leeftijd overleden

Dat meldt zijn agent dinsdag aan NBC News. De Amerikaan is in een ziekenhuis in New York overleden.

New Journalism is de naam voor het soort journalistiek waarin een mengeling terug te zien was van traditionele verslaggeving en literaire invloeden. In 1973 bracht Wolfe een reeks New Journalism-artikelen uit in een bundel.

Daarnaast schreef hij meerdere romans, waaronder Het vreugdevuur der ijdelheden (1987), een satire op de sociale en raciale spanningen in het New York van de jaren tachtig. Het boek werd in 1990 verfilmd door Brian De Palma met Tom Hanks in de hoofdrol.