Robert Vuijsje schrijft vervolgroman op Alleen maar nette mensen

"De afgelopen tien jaar heb ik doorgebracht met een vrouw die een andere afkomst heeft dan ik. Die van haar is Surinaams en Arnhems, die van mij is joods en Amsterdams. Samen hebben we kinderen die van gemengde afkomst zijn. Al deze ervaringen, aan de binnen- en buitenkant van mijn leven, schreeuwden om een roman die in 2019 zal verschijnen, tien jaar na de doorbraak van Alleen maar nette mensen", aldus Vuijsje in een reactie.

Volgens Vuijsje gaat zijn roman over wat er in de afgelopen tien jaar in Nederland is gebeurd. "Wel gesitueerd in Amsterdam-Zuid, maar niet met dezelfde personages als in Alleen maar nette mensen."

Van Alleen maar nette mensen (2008) werden in totaal ruim 200.000 exemplaren verkocht. Het boek werd bekroond met een Gouden Uil en een Inktaap en werd in 2012 verfilmd, met Geza Weisz in de hoofdrol.