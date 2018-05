Cabaretier Ton Kas harder voor zichzelf dan criticus ooit zou kunnen zijn

Voor zijn voorstellingen spit Kas talloze boeken vol grappen door. "Het zijn grote verzamelboeken, die ik ook uit het buitenland haal", vertelt hij aan NU.nl.

"Wat mij zoveel tijd kost, is daar uit te vissen wat ik leuk vind en wat bruikbaar is. Het is een nogal vaag, intuïtief proces: waar doorgaans een idee of inhoud de content bepaalt, destilleer ik de inhoud hier uit wat er aan materiaal voorradig is." Zijn tweede show Jabroer is maandagavond bij RTL 7 te zien. In zijn voorstellingen zet hij "zoveel mogelijk grappen achter elkaar".

"Hoe het auteursrechtelijk zit, ik heb geen idee. Ik heb op een gegeven moment bedacht: ik zet er gewoon boven dat het jatwerk is. Ik kan onmogelijk van al die duizenden moppies achterhalen waar die precies vandaan komen." Kas houdt het bij de grappen die hij in zijn research vindt en kijkt niet naar shows of materiaal van collega's. "Ik wil alleen materiaal waarvan ik denk, dat is bijna universeel geworden."

Autobiografie

"Stiekem" schrijft Kas zelf ook wel grappen. "En ik bewerk natuurlijk ongeveer alles. Ik probeer primair om er een soort autobiografie van te maken, omdat ik het beter vind werken om niet in de derde persoon te praten. Het krijgt een hoger slapstickgehalte als het over mezelf gaat."

De persoon die Kas op het podium is, is een "variant' van zichzelf. "Ik heb in het begin heel lang getwijfeld of ik dit onder mijn eigen naam moest doen. En wie ben ik nou eigenlijk op dat podium? Ben ik mezelf, of toch niet helemaal? Uiteindelijk ben ik erop uitgekomen, dat ik me daar niet mee bezighoud. Het is een soort afgeleide van mezelf, maar het is wel aan alle kanten aangedikt."

Zelfkritiek

"Wat me steeds het meest bijblijft, in alle drie de shows, is dat ik volstrekt melige zalen tegenover me heb, waar ik zelf ook wel vrolijk van word. Dat maakt het voor mij echt leuk om te doen."

Zelfkritiek is Kas niet vreemd. Volgens de acteur en cabaretier is er geen criticus zo hard over zijn werk, als hij zelf. "Meestal is het heel moeilijk om jezelf te beoordelen, dan slaat de zelfhaat aan alle kanten toe." Zijn eigen oordeel is leidend voor wat hij maakt. "Al staat de hele wereld te juichen, als ik het niets vind, gaat het toch de prullenbak in. Ik laat me niet leiden door de reactie van de buitenwereld."

Artikelen over hem of zijn werk, leest Kas liever niet. "Ik ga dat heel erg uit de weg. Niet echt actief, maar het maakt me niet zoveel uit. Het enige dat me uitmaakt, is dat ik steeds zalen voor mijn neus krijg vol mensen die een leuke twee uur beleven. Ik voel me vrij onafhankelijk van wat ze daar in de pers over te melden hebben. Dat heeft misschien ook met ouder worden te maken, dat je 's ochtends niet meer naar de kiosk rent om hopelijk positieve stukken te lezen."

Solo

Naast cabaretier, is de 59-jarige Kas ook bekend als acteur. Hij speelde de hoofdrol in het drama Matterhorn, was te zien in De ontmaagding van Eva van End, maar speelde ook in de komedieserie T schaep met de 5 pooten. Voor zijn bijrol in het drama Jongens won hij een paar jaar geleden een Gouden Kalf.

In het theater staat hij alleen. "Die vrijheid vind ik heel fijn. Ik wandel onbevangen het toneel op. Ik heb wel een tekst in mijn hoofd, maar verder ligt er helemaal niks vast. Er is meer wisselwerking ook met het publiek, dan wanneer je met een gezelschap in een strak geregisseerd stuk staat. Ik doe precies waar ik zin in heb of waar de situatie om vraagt en hoef met niemand rekening te houden."

Kas vindt het eenzame bestaan als solo-artiest "wel wat hebben". "Vreemd is het wel. Je bent eenzaam op pad, om dan plotseling een zaal in te lopen waar duizend mensen op je zitten te wachten."

Kas produceerde en monteerde de tv-registratie van zijn show zelf. "Vooral omdat ik de mogelijkheid wilde behouden om het ook niet uit te kunnen zenden als ik er zelf niks aan zou vinden. Tot mijn eigen verrassing dacht ik in de montage voortdurend: dit kun je prima laten zien."