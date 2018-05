Winston Post speelt hoofdrol in Soof de musical

Naast Post zijn er rollen weggelegd voor onder anderen Noël van Santen (Kasper), Maike Boerdam (Soof) en Juul Vrijdag (moeder van Soof).

"Het stond hoog op mijn bucketlist om het theater weer in te gaan", reageert de 45-jarige Post, die eerder onder meer te zien was in De Jantjes, in een verklaring. "Soof is een heerlijk verhaal. En de musical bevat veel goede nieuwe theater-ingrediënten. Het publiek zit letterlijk in de keuken van Soof."

Soof de musical is gebaseerd op de eerste Soof-film en was vorig theaterseizoen een maand lang te zien als proefvoorstelling. In de film werden de hoofdrollen gespeeld door Lies Visschedijk, Fedja van Huêt en Dan Karaty.