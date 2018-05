Concertmeester en violist Herman Krebbers (94) overleden

Het orkest laat vrijdag weten hem zondag tijdens een concert te herdenken.

Naast concertmeester was Krebbers ook een veelgevraagd solist en tevens actief als pedagoog. Onder anderen Vera Beths, Liza Ferschtman, André Rieu en Emmy Verhey zijn leerling van hem geweest.



De violist kwam in Amsterdam terecht als leerling van de legendarische Oscar Back. Hij was zeventien toen hij in 1940 al concertmeester werd bij de Arnhemse Orkestvereniging. Eerder had hij al eens als aanstormend talent bij het Concertgebouworkest gestaan.

Bij dit orkest zou hij in 1962 terugkomen als concertmeester, om er tot 1979 te blijven. De violist speelde in alle grote zalen en bracht het zelfs tot Carnegie Hall in New York, samen met Bernard Haitink, zijn favoriete dirigent.

In de tussentijd was hij ook nog eerste violist bij het Residentie Orkest. Krebbers werkte veel samen met zijn boezemvriend, collega-violist en mede-concertmeester Theo Olof en was ook leider van het Guarneri Trio. "Ik ben net een kameleon", zei hij vaak.

Ongeluk

In 1979 werd de violist afgekeurd na een ongeluk met zijn boot in 1979. Hij stapte mis en kwam onder een baggerboot. Zijn rechterarm en -hand waren zo goed als verlamd. Maar Krebbers bleef als pedagoog actief en dank zij jarenlange oefeningen slaagde hij erin weer toch zelf te gaan spelen.

Het grote idool van de violist was Jascha Heifetz, net als hij een technische perfectionist. "Ze zeggen: Krebbers is te perfectionistisch, Krebbers is een en al techniek. Nou, als dat dan alle kritiek is die ze op me hebben, dan vind ik dat helemaal niet erg", zei hij ooit.



In 2009 zette Krebbers definitief een punt achter zijn carrière.