Door nazi's gestolen schilderij van Jacob Lucaszoon Ochtervelt geveild

De waarde van het schilderij Het Oestermaal wordt geschat op 1,7 tot 2,8 miljoen euro en werd dinsdag gepresenteerd bij het veilinghuis Sotheby's in Amsterdam. Het wordt op 4 juni in Londen geveild.

Het schilderij van Ochtervelt toont een jongeman die een elegante jongedame oesters aanbiedt. Het werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem gestolen en drie jaar geleden ontdekt in de ambtswoning van de burgemeester in Londen. In 2017 was het teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

De 97-jarige dochter van de oorspronkelijke eigenaar, Charlotte Bischoff van Heemskerck, kan zich het schilderij uit haar kindertijd nog levendig herinneren. "Dat het schilderij na al die jaren herontdekt was, was heel belangrijk voor mij en mijn familie", zei ze in Amsterdam.

Haar vader die kinderarts was, had bij het uitbreken van de oorlog een deel van zijn kunstcollectie in een bankkluis gedaan. De bank werd vervolgens door Duitsers leeggeroofd. Na de oorlog verscheen het schilderij eerst in een galerie in Düsseldorf, daarna kwam het via de Verenigde Staten in Groot-Brittannië terecht.