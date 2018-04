NU.nl tipt: deze boeken moet je in mei lezen

Kookboek: Lisboeta, Nuno Mendes

Nederlandse versie verschijnt op 16 mei

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "In Nederland is lange tijd niks verschenen over de Portugese keuken, terwijl je toch steeds vaker hoort dat mensen een huis hebben in Portugal of er op vakantie gaan. Het is dus leuk als je die keuken kunt leren kennen. Het belangrijkste gerecht - in mijn ogen dan - is cataplana: een gerecht met veel schelpen en groente. Dat wordt bereid in een soort koperen wok met een deksel erop, die ook cataplana heet. Ik vind het erg leuk dat er weer een boek over de Portugese keuken uitkomt. Er staan ook veel foto's in."

Thriller: Dochter van het moeras, Karen Dionne

Nederlandse vertaling verschijnt 15 mei

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Het boek gaat over een vrouw, Helena, wier moeder als tiener is ontvoerd. Jaren later hoort ze op de radio dat er een kinderverkrachter is ontsnapt, die zich waarschijnlijk schuilhoudt in het moerasgebied waar Helena is opgegroeid. Zij kent dat gebied goed en gaat jacht maken op haar vader. Het wordt een spelletje tussen jager en prooi. Het verhaal klinkt spannend en eng, je krijgt er een duister gevoel bij. Verder spreekt de setting, de wildernis van het Bovenschiereiland van Michigan, erg tot de verbeelding. De schrijfster heeft daar zelf ook gewoond."

Fictie: De Cazelets 3 - Verwarring, Elizabeth Jane Howard

Nederlandse vertaling verschijnt 15 mei

Lot Douze van Boekhandel over het water in Amsterdam: "De boekenreeks van Elizabeth Jane Howard, over een Engelse familie door de twintigste eeuw heen, leest zoals je een Netflix-serie zou bingen. Het is een goede keus voor mensen die eerder de boeken van Elena Ferrante lazen. Deel drie van deze reeks speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog en volgt wederom de lotgevallen van de familie Cazalet. Je volgt alle gezinsleden met hun liefdes, drama's, onhandige keuzes in het leven en onverwachte meevallers. Iedereen die het leest is er enthousiast over, het is lekker om te lezen over andermans familiesores. Het is misschien te plat om het een soap te noemen, maar je leeft wel echt met de familie mee. Van de schrijfster, die in 2014 is overleden, is niets anders vertaald in het Nederlands. In Engeland bestaat de reeks uit vijf delen, maar het laatste deel verschijnt hier niet."

Geschiedenis: Thorbecke wil het, Remieg Aerts

Verschijnt op 16 mei

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Dit is een stevige biografie van Johan Rudolph Thorbecke, een van de grote mensen uit de Nederlandse politieke geschiedenis, geschreven door Remieg Aerts. Hij schreef eerder politiek getinte boeken, zoals In dit huis, met de ondertitel Twee eeuwen Tweede Kamer. Deze nieuwe biografie is wel een breder geschiedenisboek. Onze winkel zit midden tussen de ministeries in Den Haag, dus wij hebben een klantenkring die heel erg geïnteresseerd is in dit soort boeken. Persoonlijk ga ik het niet van A tot Z lezen, maar ik denk wel dat het een van de mooiste en belangrijkste geschiedenisboeken van de komende tijd wordt."

Non-fictie: Holy shit! Een kleine geschiedenis van het toiletleven, Jaffe Vink

Verschijnt op 14 mei

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "Jaffe Vink, filosoof en spraakmakend journalist, bedenker van de bijlage Letter & Geest van Trouw, leert ons in deze kleine cultuurgeschiedenis alles over de plek die elk mens dagelijks aandoet. En wat daarover allemaal te vertellen valt, zoals de diepere betekenis van 'geld stinkt niet' en over de zegeningen van de uitvinding die riool heet. Dat het boekje uitgesteld verschijnt, duidt erop dat de filosoof-schrijver met zijn onderwerp heeft geworsteld."

Kinderboek: Een Indiaan als jij en ik, Erna Sassen

Verschijnt op 2 mei

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Dit boek gaat over Aïsha, die nieuw is in de klas. En ze is een Indiaan. Boaz weet het zeker: Aïsha spreekt een andere taal. Hij verstaat haar niet, maar haar tekeningen begrijpt hij wel. Dan besluiten de vader van Boaz en zijn juf dat Boaz een klas moet overslaan, omdat hij meer 'uitdaging' nodig heeft. De vraag is of Boaz dat wel wil, nu hij Aïsha gevonden heeft. De schrijfster van het boek, Erna Sassen, heeft de afgelopen jaren vooral boeken voor oudere kinderen geschreven, waaronder Er is geen vorm waarin ik pas en Dit is geen dagboek."