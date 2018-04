J.K. Rowling niet geïnteresseerd in tweede Harry Potter-toneelstuk

"We hebben het verhaal nu recht gedaan", zegt Rowling maandag tegen Variety.

Zondag was de eerste voorstelling van de musical Harry Potter and The Cursed Child, the Boy Who Lived op Broadway te zien. Het theaterstuk, dat uit twee delen bestaat, is in Londen een groot succes en won in mei negen Olivier Awards. Het toneelstuk won onder meer de prijs voor beste nieuwe theaterstuk, beste regisseur, beste acteur en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol.

Het verhaal van het stuk focust zich op de relatie tussen vader en zoon: Harry Potter en Albus. "Volgens mij is het overduidelijk dat ik in het zevende boek het meest geïnteresseerd was in Albus en dat hebben we nu uitgewerkt. Ik denk dat als we nu een verhaal gaan maken over Harry's kleinkinderen, dat dat een vrij cynisch gebaar zou zijn. En ik ben daar niet geïnteresseerd in."

Script

Harry Potter and the Cursed Child, the Boy Who Lived speelt zich negentien jaar na het laatste Harry Potter-boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, af. Harry Potter is dan een vader van drie kinderen met een enorm drukke baan bij het Ministerie van Toverkunst. Het script van het stuk is ook te koop in de boekwinkels. In het Verenigd Koninkrijk is het het snelst verkopende boek van het decennium.