Antje Monteiro speelt hoofdrol in musical Mamma Mia!

Dat maakte producent Albert Verlinde van Stage Entertainment donderdag bekend tijdens een perspresentatie in Stockholm.

Monteiro werd bij het grote publiek vooral bekend dankzij haar rol als prinses Amneris in Aïda. Deze rol vertolkte zij tussen 2001 en 2003 in het Circustheater in Scheveningen. Later speelde zij onder meer in Cats en We Will Rock You en presenteerde ze op televisie Het gevoel van. Wie de andere rollen gaan spelen, is nog niet bekend.

De liedjes van de Zweedse groep ABBA vormen de basis van de musical Mamma Mia! In het stuk probeert de 21-jarige Sophie voorafgaand aan haar huwelijk te achterhalen wie van de drie ex-minnaars van haar moeder Donna (Monteiro) haar vader is.

Derde ronde

Mamma Mia! viert volgend jaar zijn twintigjarig bestaan. De voorstelling was de afgelopen twee decennia wereldwijd succesvol. Het stuk was al tweemaal eerder in Nederland te zien. Tussen 2003 en 2006 werd de hoofdrol afwisselend gespeeld door Simone Kleinsma en Lenette van Dongen. In 2009 volgde er een eerste reprise, toen met Lone van Roosendaal in de rol van Donna.

De keuze om Mamma Mia! na acht jaar weer naar Nederland te halen, is ingegeven door het publiek zelf. "We houden regelmatig enquêtes wat het publiek graag wil zien", vertelt Verlinde. "En Mamma Mia! staat al jaren met stip bovenaan. Er is een hele generatie nieuw publiek die vooral de film kent en niet eens weet dat het oorspronkelijk een musical is."