Officiële biografie Prince verschijnt eind 2018

De biografie zal rond de feestdagen uitkomen, laat zijn literair agent Esther Newberg aan The Hollywood Reporter weten.

Prince was zelf erg betrokken bij het project en schreef, samen met auteur Dan Piepenbring, meer dan vijftig pagina's voor het boek. Sommige van deze handgeschreven teksten zullen volgens Newberg mogelijk afgedrukt worden in de biografie.

In 2016 werd aangekondigd dat het boek de naam The Beautiful Ones zou gaan krijgen. Het is nog niet bekend of deze titel definitief is.

Prince werd in de ochtend van 21 april 2016 dood gevonden in een lift in zijn landgoed Paisley Park. Volgens mensen uit zijn directe omgeving had hij de dag erna een afspraak met een dokter vanwege zijn verslaving aan pijnstillers.