Recensieoverzicht: Critici lovend over Tina Turner-musical

AD - vijf van de vijf sterren

"Onder regie van Phylidda Lloyd (onder meer de musicalversie Mamma Mia! en de film The Iron Lady over Margaret Thatcher) en naar een scenario van Katori Hall met medewerking van Kees Prins en Frank Ketelaar, is Tina: de musical een ode aan alle zintuigen - swingend, sensueel, rauw, opzwepend en vol emotie."

Het Parool - geeft geen sterren

"Adrienne Warren kan haar stem alle kanten op buigen. De actrice, die in de musical Tina van een verwaarloosd meisje in een diva verandert, gooit het bij River Deep, Mountain High over een andere boeg. Ze zingt dit nummer zoals producer Phil Spector het destijds wilde: zonder razende uithalen, in het grensgebied van ingetogen en doorleefd."

The Times - vier van de vijf sterren

"Deze musical is een idee van Tina Turner zelf, hoewel ze niet echt kan verklaren waarom ze het wilde maken. "Mensen vragen me waarom ik deze musical wilde maken. Ik vind dat altijd moeilijk te beantwoorden", zegt ze, hoewel ze toevoegt dat ze veel brieven van fans kreeg. "Mensen vertellen me dat ik hen hoop geef. Het betekent zoveel voor mensen, dat ik het gevoel heb dat ik het moet doorgeven." Welnu, beschouw dat maar als doorgegeven. Deze geweldige show wordt een hit en de ster Adrienne Warren is, zoals iemand ooit zong: Simply the best."

The Guardian - vier van de vijf sterren

"Deze geweldige show is in de markt gezet als het 'onvertelde' verhaal van Tina Turner. Als je bedenkt dat er al een besteller is, getiteld Ik, Tina en een film is over haar leven en zelfs een jukeboxmusical, Soul Sister, is die claim misschien wat overdreven. Maar deze versie, die ook de zegen van Tina heeft gekregen, biedt een bedwelmende viering van overwinning van tegenslagen en krijgt een boost door de wervelwind van een uitvoering van Adrienne Warren, die het publiek, maar niet de ster zelf, ademloos laat toekijken."

Variety - geeft geen sterren

"Het publiciteitsmateriaal voor Tina - The Tina Turner Musical bevat nog niet de zin 'met Adrienne Warren'. Dat zou wel moeten. En dat gaat ook gebeuren. Tot nu toe onbekend in Groot-Brittannië, maar al genomineerd voor een Tony in de Broadwayshow Shuffle Along. Warrens fantastische optreden heeft voorkomen dat de musical een routine-biografie is geworden en maakt er een triomf van, die zeker weten veel prijzen gaat winnen."

