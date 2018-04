Actrice Sjoukje Hooymaayer (77) uitbehandeld voor kanker

Dat schrijft De Telegraaf. "In overleg met haar kinderen en de behandelend artsen heeft zij dan ook weloverwogen besloten van die therapieën af te zien."

Hooymaayer legde haar rol in de musical My Fair Lady per direct neer toen ze te horen kreeg dat ze aan de ziekte lijdt. De ziekte blijkt nu al in een vergevorderd stadium te zijn uitgezaaid.

Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend door haar rol als dokter Lydie van der Ploeg in Zeg 'ns Aaa, maakte na een afwezigheid van twaalf jaar haar rentree op de Nederlandse podia met haar vertolking van de rol van Mrs. Higgins in de musicalproductie My Fair Lady.

Brief

In een persoonlijke brief in de krant laat de actrice weten per se nog één keer haar opwachting te willen maken in de musical. Producent Hans Cornelissen is erg geraakt door de brief. "Ik vind het ongelooflijk dat iemand die in het ziekenhuis net zulk nieuws over zichzelf te horen heeft gekregen, en besluit zich niet te laten behandelen, in een volgende zin alweer stil staat bij ándere mensen met kanker."