Graf mocht geruimd worden voor Harry Mulisch

De familie kocht in 1910 en 1911 twee graven en had daarmee het eeuwigdurend recht om de graven te gebruiken. In 2010 en 2012 werden de graven echter door de gemeente Amstelveen geruimd en hergebruikt. Volgens de familie was dit onrechtmatig.

De rechtbank van Amsterdam oordeelt donderdag dat het graf waar Mulisch nu in ligt, geruimd had mogen worden, maar dat het ruimen van het andere graf niet volgens de regels is gegaan. Een belangrijk formulier waaruit blijkt van wie het graf is, is in 2006 bij de gemeente kwijtgeraakt.

"Pijnlijk en ingrijpend voor de familie", erkent de gemeente. Amstelveen moet de nabestaanden daarvoor een schadevergoeding van 9.200 euro betalen. De familie had 90.000 euro gevraagd.

Hoewel begraafplaats Zorgvlied binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam ligt, is het officieel nog eigendom van de gemeente Amstelveen. Door de gemeentelijke herindeling van 1896 kwam de begraafplaats, die in 1870 door de gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen) in gebruik werd genomen, echter in Amsterdam te liggen.