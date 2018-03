Recensieoverzicht: Frozen-musical is 'Vegas-act' maar 'ontdooit harten'

The Hollywood Reporter

"Iedereen die meer dan een directe vertaling van de film op het podium verwacht, zal deze prijzige productie ietwat inspiratieloos vinden. Frozen is niet helemaal verkeerd, maar het is wel te zien dat de producers het lastig vonden om de juiste toon te vinden en om een goede middenweg te vinden tussen de twee hoofdrollen, die in de meeste scènes apart van elkaar spelen."

"Sommige onderdelen van het decor zien er bijna goedkoop uit. De parelgordijnen van Elsa's toevluchtsoord zouden beter passen in een Vegas-act van Celine Dion."

Deadline

"Wat een prachtige winter heeft het designteam van Frozen neergezet. Door een combinatie van videodesign en special effects, creëert de show een magische noordelijke pracht met veel sterrenlichten en bevroren ramen."

"Het nummer Let It Go steelt de show muzikaal en Levy (Caissie Levy, vertolkt de rol van Elsa, red.) stelt niet teleur. Bij de meeste Elsa-nummers is de actrice alleen, en deelt ze het podium enkel met flikkerende lichten en ijzige video-effecten die haar magie overbrengen. En dat is genoeg."

New York Times

"Het probleem in deze productie: als er een dozijn woorden zijn voor sneeuw in sommige talen, dan zijn er minstens zoveel voor ijs in Frozen. Geen één van deze special effects is effectief, behalve dan dat ze je eraan herinneren dat sommige dingen nu eenmaal niet goed gedaan kunnen worden op een podium."

"Elsa transformeert te midden van Let It Go van een bang, klein meisje naar sterke, jonge vrouw door een magische jurkenwissel. Een fabelachtig moment, maar het doet ook denken aan Cher. Zijn we nu bij een Broadwayshow, een animatiefilm of een revue van Vegas?"

Entertainment Weekly

"Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez en schrijver Jennifer Lee hebben de niet te benijden taak om een familiefilm in iets diepers en verfijnders te vertalen, en dat alles zonder die zo gewaardeerde elementen te verliezen. Ze vinden niet opnieuw de sneeuwman uit, maar hebben zeker een betere Frozen gemaakt."

"Tonywinnaar en regisseur Michael Grandage zuivert het sprookje door de eerste focus bij de emotie te leggen. Fans van de film zullen blij zijn dat Anna en Elsa veilig in de gehandschoende handen van Levy en Murin (de actrices, red.) zijn en twijfelaars zullen hun harten waarschijnlijk ontdooid zien."