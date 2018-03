Verjaardag Andrew Lloyd Webber in Nederland gevierd met vier shows

In Nederland zijn in het zeventigste levensjaar van Lloyd Webber vier producties van zijn hand te zien. Het is nooit eerder voorgekomen dat in één kalenderjaar zoveel stukken van de Britse artiest in de theaters stonden. Drie van de producties zijn Engels gesproken.

In theater Carré is van 28 maart tot en met 8 april de Britse tourversie van Sunset Boulevard te zien. De voorstelling vertelt over een actrice die grote furore oogstte in de tijd van de stille film en probeert een rentree te maken in de jaren vijftig.

In AFAS Live speelt eind maart ook Jesus Christ Superstar, de musical van Webber over het lijdensverhaal van Jezus Christus. In deze productie wordt de hoofdrol gespeeld door Ted Neeley, de man die deze rol al in de jaren zeventig op zich nam.

Evita

De enige Nederlandstalige versie in het rijtje is Evita. In de nieuwe versie van het stuk over de Argentijnse 'First Lady' speelt actrice Brigitte Heitzer de hoofdrol; de mannelijke hoofdrolspelers zijn René van Kooten en Marijn Brouwers. Evita is vanaf half oktober door het hele land te zien.

Het Lloyd Webber-jaar wordt afgesloten met Cats. De originele Britse versie van zijn meest succesvolle musical ooit is in december en januari in het RAI Theater in Amsterdam en het Nieuwe Luxor in Rotterdam te zien.