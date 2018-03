Recensieoverzicht: Showponies is 'nieuw hoogtepunt in carrière' Alex Klaasen

NRC - vier sterren

"'Een identiteitsrevue' noemt Alex Klaasen de theatershow Showponies waarin hij zichzelf laat zien door zich een avond lang te vertonen in een groot aantal verschillende vermommingen. Het is een woord dat nog niet bestond, maar het klopt aan alle kanten met wat hij hier laat zien. Alle typetjes die hij speelt, zijn meer dan typetjes; ze staan in al hun uitzinnige exuberantie model voor wat de acteur en cabaretier zelf te zeggen en te zingen heeft. En samen vormen ze een geheel van twee volstrekt uiteenlopende delen."

Het Parool - geeft geen sterren

"Ofschoon soms wel eens wordt doorgeschoten in meligheid, waardoor de avond iets te lang duurt, is het humorniveau ongekend hoog. Het is een feest om in één programma Sneeuwwitje, zingende, geile misdienaren en Sherlock Holmes die de geaardheid van een Engelse kakfamilie onderzoekt, bij elkaar te zien. (...) De pauze is gebruikt om Klaasen tot een aantrekkelijke vrouw te transformeren en een mooi dakterras te bouwen. (...) Dit is ongetwijfeld de fraaiste vermomming, maar we zien juist hier de kern van Klaasen: een gevoelige romanticus."

De Volkskrant - vijf sterren

"Na de flitsende eerste helft neemt de voorstelling na de pauze een verrassende afslag. Het stijlvolle moderne decor van ontwerper Janne Sterke is veranderd in de skyline van New York. Alex Klaasen komt in zwarte avondjurk en met lang blond haar op als een klassieke Broadway-diva, en zingt een reeks prachtige nummers in het Engels en Nederlands. Gewaagd om hier zo rigoureus van stijl te veranderen, maar het werkt uitstekend. Als de mede-acteurs één voor één opkomen voor een pittige confrontatie wordt Klaasen gewezen op zijn ontwijkende gedrag. Het leidt tot een geweldige slotmonoloog waarin de artiest zijn enigmatische persoonlijkheid voor eens en voor altijd uitlegt. Van zo dichtbij zagen we Alex Klaasen nog nooit, in dit nieuwe hoogtepunt in zijn carrière."

Dagblad van het Noorden - geeft geen sterren

"Sensationeel goed en verschrikkelijk geestig. Hartverscheurend, meeslepend, vernieuwend. Maar tevens dwars, strak, ongegeneerd. Alles wat Alex Klaasen sinds begin 2000 in theaters en op tv heeft gedaan, zit in Showponies. In het amusement het beste programma van de laatste tien jaar", schrijft Jacques d'Ancona. "Naast de imponerende Freek Bartels en de verrassend krachtige Daniel Cornelissen en Jip Smit zijn vijf jonge mensen ingezet in het ensemble. Klaasen wist wat ze waard zijn. (...) De show barst uit zijn voegen van de ideeën. Speels, prachtig belicht en gekostumeerd."