Bowie-musical jaar uitgesteld wegens succes Annie M.G. Schmidt-musical

Een andere reden voor het uitstellen van Lazarus is dat in het voorjaar van 2019 de grote zaal van het DeLaMar Theater verbouwd en uitgebreid zal worden met meer stoelen. Iets wat van belang kan zijn voor een grote en dure productie als de David Bowie-musical.

Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland vond het wel spannend om het uitstel aan de Engelse producent Robert Fox te melden. "'Good for you', reageerde Fox toen hij hoorde dat we met Was getekend: Annie M.G. een hit in huis hebben", vertelt Verlinde in gesprek met De Volkskrant.

"In Londen zijn ze dat gewend, dat een musical die succes heeft zo lang mogelijk doorspeelt", aldus de theaterproducent.

Ivo van Hove is in 2019 wederom beschikbaar voor de regie van de Nederlandse versie. De acteurs die al voor Lazarus waren gecast, staan on hold.