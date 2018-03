Anne-Marie Jung gaat theater in met soloshow

De soloshow van Jung is tot februari 2019 in de Nederlandse theaters te zien, maakte producent Bos Theaterproducties woensdag bekend.

Jung is momenteel te zien in het SBS-programma Vet Fit. Daarnaast is zij bij het grote publiek vooral bekend van Het Klokhuis, Wie is de mol? en de André van Duin-revues waar zij in te zien was. Ook speelde de actrice in films als Rokjesdag, Kenau, Hallo Bungalow en Hartenstraat.

RAM wordt volgens de actrice een "avond vol excentrieke, maar toch herkenbare types; van de overspannen barista in het koffietentje op de hoek tot een totaal geobsedeerde dure merkenfanaat."

De première is op 9 december in theater De Kleine Komedie in Amsterdam.