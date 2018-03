Sofie van den Enk verzet zich tegen opgelegd schuldgevoel van moeders

"Afgelopen woensdag was de een na laatste dag dat ik samen met haar (Van den Enks dochter, red.) thuis was. Ik wilde iets leuks met haar gaan doen. Maar 's ochtends had ik iets getwitterd waar nogal wat over te doen was (…) Vervolgens wilde Editie NL daarover een interview; en toen was de halve dag alweer voorbij", zegt Van den Enk in gesprek met de VaraGids.

Op de vraag of ze zich op zo'n moment schuldig voelt, zegt de 37-jarige columniste: "Als mijn kinderen vadertje en moedertje spelen dan is het heel vaak de moeder die met haar rolkoffer op pad gaat en roept: de oppas komt zo! Dat is ook wel iets dat ik ze mee wil geven. Microfeminsme misschien, maar heel erg wezenlijk. Schuldgevoel komt voort uit het beeld dat wij vrouwen geschikt zijn om een hele dag door te brengen met kinderen."

Warzone

Binnenkort verschijnt De schoolfabriek, een boek waarin Van den Enk praktische tips geeft aan ouders met schoolgaande kinderen.

"Hoe navigeer je je door dat gekke schoollandschap? Hoe spreek je bijvoorbeeld de juf aan in die total warzone die een klaslokaal 's ochtends is, hoe ga je om met verjaardagen, met paasontbijt en kerststukjes."