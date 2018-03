Kunstenaar Banksy na vijf jaar weer actief in New York

Banksy deelde woensdag een foto op Instagram van een klok die zich bevindt op 14th Street en Sixth Avenue in de wijk Greenwich Village.

Hierin heeft hij met graffiti een rat getekend, een van de tekeningen waar de kunstenaar bekend om staat. Door de rat in de klok te plaatsen, lijkt het alsof het dier zich in een rad bevindt.

In oktober 2013 was de laatste keer dat Banksy in New York actief was. Hij maakte toen de serie Better out than in. Hierna maakte hij graffitikunstwerken in onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk.

Identiteit

Banksy staat bekend om zijn vaak politiek gekleurde en humoristische kunstwerken, waarin hij graffiti combineert met zijn eigen sjabloontechniek.

Lange tijd was zijn identiteit onbekend, maar in juni 2017 leek die per ongeluk te zijn onthuld door de Britse kunstenaar Goldie. Banksy zou de schuilnaam zijn van Robert Del Naja, ook bekend van de band Massive Attack.

De artiest zelf heeft altijd ontkend dat hij het brein achter Banksy is. Wel heeft hij toegegeven bevriend te zijn met de raadselachtige kunstenaar.