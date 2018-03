Frank Lammers wil voetbalvrouwen in All Stars de musical verwerken

"Het is niet langer zo dat de voetbalkantine, waar een groot deel van het verhaal zich afspeelt, een exclusief mannenbolwerk is", zegt Lammers in een interview in AD.

Wel is zeker dat de acteurs uit de begintijd, van 1997 tot en met 2001, niet zullen terugkeren.

"De acteurs van toen, jongens als Daniël Boissevain, Peter Paul Muller, Thomas Acda, waren destijds op de toppen van hun schoonheid. (…) Daar is weinig meer van over. Het zijn prachtige mensen geworden van binnen, maar we kiezen nu voor jonge jongens.''

Speciaal plekje

Tussen 2000 en 2001 speelde Lammers zelf ook een personage in de serie. Hij vertolkte destijds de rol van taxichauffeur Berrie van Gerwen. In een persbericht dat dinsdag verscheen licht Lammers zijn nieuwe betrokkenheid bij de All Stars-reeks toe.

"Ik heb gezegd dat ik graag dingen doe waarvan ik niet weet of ik ze kan. Maar ik weet nu dat regisseren mij ligt en heel belangrijk, dat mijn hart er sneller van gaat kloppen. Daarnaast heeft All Stars een speciaal plekje in mijn hart en kan ik niet wachten om van de musical net zo’n groot succes te maken als de film."

All Stars de musical gaat op 14 oktober in het Luxor Theater in Rotterdam in première.

Eind 2017 was nog onduidelijk of de musical überhaupt in productie zou gaan. Destijds werden Thomas Acda en de in opspraak geraakte Job Gosschalk aangewezen om de muziek en de regie van de voorstelling op zich te nemen.

Die informatie staat ook nog steeds op de website van producent KemnaSenf.