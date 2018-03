Ook Erik de Zwart eist rectificatie van boek Gordon

Gordon deed in 1989 mee aan de talentenshow, maar won uiteindelijk niet, zo staat beschreven in de biografie. De winst ging naar Bob van Niekerk. Volgens Gordon was dat doorgestoken kaart, omdat De Zwart de manager was van Van Niekerk. Daarop eiste De Zwart een rectificatie.

"Op verzoek van Erik de Zwart is de passage aangepast en zijn naam uit het boek verwijderd", aldus de manager van de zanger in een reactie tegenover RTL Boulevard. Verder betaalt Gordon een schadevergoeding, zo liet de advocaat van De Zwart weten aan Story. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend.

De Zwart haalde in het verleden al eens negatief uit naar Gordon. De voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40 beschuldigde de zanger in 2013 ervan de singles van Kom Eens Dichterbij, die Gordon voor het eerst in 22 jaar een nummer 1-hit bezorgde, te kopen om zo op de eerste plaats in de singles top 100 te komen.

Niet te herkennen

Meerdere personen die in de biografie voorkomen, hebben gezegd zich niet te herkennen in de verhalen die er over hen geschreven zijn. Zo zegt Johny, Gordons broer, naar de rechter te stappen. Hij stelt dat de biografie, die deze week de lijst van bestverkochte boeken aanvoert, "een groot fantasieverhaal" is.

Ook Gordons zus Lydia stapt naar de rechter, omdat er niets klopt van Gordons veronderstelling dat zijn broers en zussen, net als hij, op jonge leeftijd zijn misbruikt door een familielid. Ook Johny ontkent dit.