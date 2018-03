Griet op de Beeck vond vertellen over incest 'geen opluchting'

"Stiekem had ik gehoopt dat het vertellen van mijn verhaal tot grote opluchting zou leiden. Dat was niet zo", vertelt ze vrijdag in De Telegraaf. "Er kwam juist een storm van emoties over mij heen, die ik gelukkig heb doorstaan. Nu weet ik dat er geen magische oplossing is."

In het programma vertelde Op de Beeck dat ze van haar vijfde tot en met haar negende is misbruikt door haar vader. Waar toentertijd veel kijkers over vielen was dat de schrijfster, toen ze in 2012 in therapie ging, niets van de incest kon herinneren.

"Die negatieve reacties op sociale media, maar ook in de kranten hebben me zwaar onderuit gemept", vertelt Op de Beeck. "Niet geloofd worden is het ergste wat je als slachtoffer kan overkomen. Ik ben maandenlang niet in staat geweest om te werken."

Spijt

Toch heeft de schrijfster geen spijt van het doen van haar verhaal. "Ik had geen andere keuze. Voor mezelf kon ik het niet langer verkopen om dit grote geheim en de bijbehorende schaamte nog langer te bewaren. De schaamte over wat er gebeurd is, is het meest fnuikend. Het diepe gevoel dat je van nul en generlei waarde bent. Dat je medeplichtig bent aan het misbruik. Want ik was, buiten kijf, het favoriete kind van mijn vader."