Koningin Máxima aanwezig bij musicalpremière The Color Purple

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Broadway hitmusical is gebaseerd op het gelijknamige boek van Alice Walker, dat in 1985 verfilmd werd met Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey in de hoofdrollen. Het is de eerste keer dat de musical in Nederland te zien is.

The Color Purple gaat over drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 20e eeuw, net nadat de slavernij afgeschaft is.

De hoofdrollen zullen onder andere gespeeld worden door Ana Milva Gomes, Carlos de Vries, Carmen van Mulier, Edwin Jonker en Kenneth Herdigein.

The Color Purple is vanaf 12 april tot en met 14 mei 2018 te zien in de NDSM Loods in Amsterdam-Noord.