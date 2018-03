Vroege Van Gogh te zien op TEFAF Maastricht

Het is een van de schilderijen die Van Gogh (1853-1890) bij zijn moeder in Nuenen achterliet voordat hij in november 1885 via Antwerpen naar Parijs vertrok.

Stadsgezicht met ophaalbrug is driemaal op een Van Gogh-expositie te zien geweest. Voor het eerst in 1904 in Rotterdam, waar de grootmoeder van de huidige eigenaar het heeft verworven. Daarna pas weer in 1956 (in München). De laatste keer was in 1960 in Parijs.

Volgens de kunsthandel, Ivo Bouwman uit Den Haag, is de authenticiteit na uitgebreid onderzoek in het Van Gogh Museum opnieuw bevestigd. De exacte locatie van het afgebeelde stadsgezicht is nog niet gevonden.