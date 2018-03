Tweede editie Comic Con Rotterdam trekt 17.500 bezoekers

"Het was een heel geslaagd weekend met leuke evenementen'', aldus de zegsman. Er waren onder meer beroemde acteurs aanwezig uit bekende films en tv-series. Ze deelden handtekeningen uit en gingen met hun fans op de foto.

Aanwezige acteurs waren onder anderen Ronn Moss (The Bold and the Beautiful) en Mannu Bennet (The Hobbit). Charles Dance (Game of Thrones) zou ook komen, maar bleek verhinderd wegens het slechte weer in het Verenigd Koninkrijk.

Ook Christopher Lambert (Highlander) moest wegens weersomstandigheden verstek laten gaan. "Sommige bezoekers waren teleurgesteld dat hun held er niet was, maar ze begrepen het wel'', zegt de woordvoerder.

De eerstvolgende Comic Con is in het weekeinde van 31 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. In september is er een in Amsterdam.