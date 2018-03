Stage Entertainment moet ontslagen pianist betalen

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 april en kende een transitievergoeding van 27.778 euro toe. Daarnaast vindt de rechter dat de pianist recht heeft op een schadevergoeding van 50.000 euro. Onder meer de monopolie-positie van Stage Entertainment in de musicalsector, die het voor de muzikant moeilijker maakt weer aan werk te komen, werd meegenomen in het vonnis.

De pianist, die meewerkte aan successen als Chicago, The Lion King en The Bodyguard, kreeg vorig jaar na een auditie opeens te horen dat hij 'groove' zou missen. Stage Entertainment vroeg het ontslag voor de man aan, maar daar stemde het UWV niet mee in. Vervolgens stapte de theaterproducent naar de rechter.

Precedent

De uitspraak van de rechtbank schept volgens de Kunstenbond een precedent (een gebeurtenis waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven, red.) voor het bedrijf. "We horen dat Stage deze manier vaker gebruikt om mensen weg te sturen", stelt een woordvoerder.

"De rechter heeft nu bepaald dat dat niet kan en niet mag. Dat blijkt uit de uitspraak en het feit dat de rechter meegegaan is in de schadevergoeding die de pianist in kwestie heeft geëist." Ook heeft de rechter bepaald dat mensen die in vaste dienst zijn, niet meer na een auditie op basis van vage kritiek de laan uit kunnen worden gestuurd. "Dit is een enorme opsteker voor werknemers van Stage die bang waren ook in deze positie te belanden."