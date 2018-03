Eerste druk biografie Gordon uitverkocht

Daarop is door uitgeverij Lebowski besloten direct een tweede druk in productie te brengen.

Op zijn Instagram reageert de voormalig zanger op het nieuws. "OMG, zojuist telefoon van de uitgever dat eerste druk is uitverkocht. 40.000 exemplaren op een dag. De strontkar rijdt weer vol over me heen, maar ik had er op gerekend, alle pijn heb ik achter me gelaten. Tweede druk is in productie wauw wauw wauw!"

Wanneer de tweede druk beschikbaar is, is volgens Lebowski nog niet bekend. Belangstellenden hoeven in ieder geval niet naast een exemplaar te grijpen, er liggen volgens een woordvoerder van de uitgever nog voldoende boeken in de winkel. Voordat die op zijn, is de tweede druk er.

Het boek zorgt voor de nodige commotie: onder andere Gerard Joling nam afstand van Gordons verhalen. "Ik weet hier en daar echt niet wat ik léés. Zoveel verdraaiingen, zoveel verwijten, zoveel verwijten aan mijn adres waar ik me helemaal niet in herken", zei de zanger. "Ik kan alleen maar zeggen: waarom doe je dit, Gordon? Wie doe je hier nou een plezier mee, behalve je bankrekening?"

Aanklagen

Naast de ontkenning van Joling heeft zus Lydia aangegeven haar jongere broer aan te klagen. Gordon geeft in zijn biografie toe dat hij is misbruikt op jongere leeftijd. Daarnaast gaat hij ervan uit dat ook de rest van de familie is misbruikt. "Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt. Sommigen willen er niet over praten, maar ik weet bijna zeker dat het ons allemaal is overkomen."

Zijn zus reageerde daarop bij Shownieuws. "Wie is hij om dat neer te zetten in dat boek, zonder ons te vragen of het ons wel is overkomen? Het is niet waar. Je kan niet zomaar iets neerzetten en verzinnen. Dat hele 'denken' over de familie, wat hij schrijft, is voor zeventig procent gelogen. En dat doet zeer. Hij zet mijn ouders neer als een stuk vuil."