Petra Laseur (78) toegevoegd aan cast Rondom het Rembrandtplein

Dat maakt producent Homemade Productions bekend.

Met de invulling van de rol van Marie Serierse is de cast van Rondom het Rembrandtplein compleet. De musical speelt zich af in de jaren twintig van de vorige eeuw en is gebaseerd op het leven van de Amsterdamse revueartiest Frits Schakels. Hij reisde met zijn eigen gezelschap door het hele land, maar keerde altijd terug naar de omgeving van het Rembrandtplein in Amsterdam.

Naast Laseur en Sanders spelen onder meer Robin van den Heuvel (Spijt), Christian Seijkens (De Jantjes) en April van Amelsfoort (Harrie let op de kleintjes) in de voorstelling. In juni zijn de try-outs in Bussum, daarna is de voorstelling te zien in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.

Musical Award

Het script van Rondom het Rembrandtplein is geschreven door Dick van den Heuvel, die dit jaar de Musical Award won voor het script van Was Getekend Annie M.G. De regie is in handen van Eddy Habbema.