Herman Brusselmans verbaasd over vermeende voorzichtigheid in Nederland

"Jullie waren het land waar alles mocht en alles kon. Drugs, de jaren 70, het vrije woord. Maar sinds Theo van Gogh (die in november 2004 werd vermoord, red.) is alles veranderd. Ik moest laatst in een column over Serena Williams haar huidskleur maar niet noemen omdat dat verkeerd opgevat zou kunnen worden", zegt Brusselmans in een interview in De Telegraaf.

Volgens de Belgische auteur, wiens nieuwe boek Feest bij de familie Van De Velde net is verschenen, durft zelfs Hans Teeuwen niet meer alles te zeggen.

Gijp

Ook de manier waarop de Nederlandse mediawereld omgaat met de keuze van de Belgische verslaggever Bo van Spilbeeck om verder als vrouw door het leven te gaan, verbaast de 60-jarige Brusselmans.

"We hebben van eeuwen aan kluchten geleerd: een man met een pruik op, dat is het begin van een goede sketch. Dus toen Van Spilbeeck bij De wereld draait door ging zitten, zat ik te wachten totdat Van Nieuwkerk in lachen zou uitbarsten. Maar niemand lachte! En toen René van der Gijp er wel een grap over durfde te maken, liepen de sponsoren van Voetbal inside weg. (adverteerders zijn niet vertrokken, red.)"