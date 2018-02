Michelle Obama schrijft memoires in Becoming

"Ik vertel over waar ik vandaan kom en hoe een meisje uit het zuiden haar stem vindt. Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan inspireren en dat ze weten dat ze alles kunnen worden wat ze willen", aldus Obama op Twitter.

Het is het tweede boek dat Obama schrijft: in 2012 schreef ze een gids voor tuinieren. American grown: the story of the White House kitchen garden and gardens across America werd in verschillende landen uitgebracht.

De memoires verschijnen op 13 november.