Boris van der Ham speelt in toneelstuk Beneatha's Place

Beneatha's Place is het tweede deel in een drieluik over zwarte identiteit in een witte wereld. De vorige voorstelling, A Raisin in the Sun, werd zeer lovend ontvangen.

In het tweede deel over de familie Younger verhuist dochter Beneatha van de Verenigde Staten naar Nigeria. Wanneer de onafhankelijkheidsstrijd dramatische gevolgen heeft voor haar man en haar kind, wordt ze gedwongen haar plaats in de wereld opnieuw te bepalen. Vijftig jaar later keert ze terug naar de noodlottige plek van toen.

Voor de trilogie kreeg Well Made Productions de prestigieuze Stimuleringsprijs van de Amsterdamprijs voor de Kunst. De premiere van Beneatha's Place is op 3 mei in de Stadsschouwburg Amsterdam. Daarna is het stuk tot half juni te zien in Tilburg, Utrecht, Den Haag, Deventer, Hoorn, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden en Haarlem.

Boris van der Ham is vooral bekend als Kamerlid voor D66. Dit deed hij van 2002 tot 2012. Recent pakte hij zijn oude liefde acteren weer op; zo speelde hij onder meer in de musical Ciske de Rat.