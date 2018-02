Kluun gaat autobiografische roman onder eigen naam schrijven

De 53-jarige auteur ondertekende dinsdag zijn contract bij uitgever Lebowski. Van de Klundert stapt na vijftien jaar over van uitgeverij Podium.

"Joost Nijsen (uitgever Podium, red.) heeft mij ontdekt. Hij belde de dag nadat ik het manuscript voor Komt een vrouw bij de dokter naar enkele uitgeverijen had opgestuurd. We hebben in vijftien jaar alles samen meegemaakt: zes bestsellers, een verfilming, de NS Publieksprijs, twee theaterproducties en tientallen vertalingen", aldus Van de Klundert in een persbericht van uitgever Lebowski.

"Maar voor mijn nieuwe roman merkte ik dat ik toe was aan een andere omgeving. Ik heb met geen enkele andere uitgeverij gesproken. Oscar (uitgever Lebowski, red.) en ik waren er na twee gesprekken al uit. Ik heb zin in de samenwerking en nog altijd ontzettend veel last van ambitie."

Common people

In zijn nieuwe roman zal Van de Klundert proberen om vooral de waarheid te spreken.

"De familieroman wordt enerzijds een ode aan living in the love of the common people en anderzijds een zoektocht naar de grondvesten van mijn eigen karakter, via mijn ouders en de ouders van mijn ouders. Het wordt het eerlijkste boek dat ik ooit geschreven heb."