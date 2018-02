Vermeende buitenechtelijke zoon prins Bernhard zou DNA-onderzoek overwegen

"Gedwongen worden zou me zwaar vallen, het zou mijn soevereiniteit in het gedrang brengen, maar ik vind het een overweging waard. Laster is mijn verhaal overigens niet", zegt Van den Boogaard in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Met mijn waarheid breng ik noch de koninklijke familie, noch de monarchie in diskrediet. Het is een verhaal over de liefde!"

Boogaards "verhaal over de liefde" heeft betrekking op zijn net verschenen boek Kindsoldaat. Met de historische roman wil de 53-jarige schrijver uiteenzetten hoe de verhoudingen tussen zijn moeder, prins Bernhard en Boogards 'echte' vader er precies uitzagen.

De vader bij wie Boogaard opgroeide, werkte in de staf van Bernard. Boogaards moeder was in de jaren vijftig werkzaam aan het hof van Juliana.

Angst

De Nederlandse schrijver voorspelt dat een mogelijk DNA-onderzoek bij prinses Beatrix niet in goede aarde zou vallen.

"Ik denk dat een familie het heel onprettig vindt als zoiets gebeurt. Ze zitten daar absoluut niet op te wachten. Ik kan me ook de angst voorstellen dat ik het juridisch hard zou proberen te maken (...) Ik zou Beatrix wel willen ontmoeten, ook al heb ik haar door de hele situatie tot nu toe altijd een enge vrouw gevonden."