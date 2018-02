'Beatrix Ruf zal niet terugkeren naar Stedelijk Museum Amsterdam'

Afgelopen weekend pleitten internationale kunstenaars in een paginagrote oproep in Het Parool voor de terugkeer van Ruf, maar volgens Rutten zal dat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren.

"Ik zie de oproep als een symbolische actie. Haar terugkeer wordt geen realiteit, denk ik. Daarvoor is er te veel vernield in de relatie tussen haar en het instituut. Dit is een dankjewel voor Beatrix, voor alles wat ze heeft gebracht", zegt Rutten in een interview in de Volkskrant.

Niet getekend

NRC heeft in een rondgang langs tien ondertekenaars van vier mensen gehoord dat ze de petitie waar hun naam bij staat, niet hebben getekend. "Ik sta paf", zegt Arno Verkade, directeur van Christie’s Nederland. "Heb ik soms in mijn slaap getekend?" Aan Het Parool heeft hij gevraagd zijn naam weg te laten uit eventuele vervolgadvertenties.

Ruf nam in oktober vorig jaar ontslag. De 57-jarige Duitse veroorzaakte onrust nadat bekend werd dat ze een belangrijke nevenfunctie niet had opgevoerd in het jaarverslag. NRC maakte bekend dat het Stedelijk Museum de bewuste nevenfunctie, een eigen bv die onder andere advies over kunst in bruikleen geeft, zou gaan onderzoeken.

Winst

Het bedrijf maakte in het eerste jaar van Rufs aanstelling vier ton winst. In het jaarverslag van 2016 licht Ruf een twintigtal nevenfuncties toe, maar haar activiteiten voor de desbetreffende bv worden niet genoemd.

Volgens Rutten zouden die nevenfuncties geen negatieve invloed op haar functioneren hebben gehad: "We werkten nauw samen. Zij ging twentyfour/seven voor het museum (…) Ik heb daar met bewondering naar gekeken."

Schenking

Eerder raakte Ruf in opspraak toen het Stedelijk Museum een werk van een bevriende kunstenaar van haar kocht, maar de aanschaf stil hield. De aankoop zou een schenking van diezelfde kunstenaar moeten waarborgen, schreef onder meer NRC.

Het onderzoek naar Ruf loopt nog.