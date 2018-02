Rijksmuseum van Oudheden viert verjaardag met postzegelreeks

Op de door Jaap Biemans ontworpen zegels zijn onder andere een mummiekist uit Egypte en een terracotta Eros met boog uit Klein-Azië te zien.

Al 200 jaar van nu is de naam van de grote jubileumtentoonstelling die eind april in het museum begint. Tweehonderd objecten staan dan centraal op een expositie die laat zien hoe het museum in de afgelopen twee eeuwen meebewoog met de veranderende wereld.

Zo is er aandacht voor de oprichting door koning Willem I, voor de eerste opgravingen in Nederland door medewerkers van het museum in 1827 en voor het verbergen in de duinen van de collectie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn er recente verwervingen te bewonderen en schatten uit de depots die anders niet te zien zijn.

Jubileumroute

Het hele jaar is er ook de jubileumroute De rode draad door het museum met anekdotes en onbekende verhalen bij zo’n vijftig voorwerpen. Drie keer per dag is er ook de al een tijdje lopende lichtshow, geprojecteerd op de tempel in de centrale hal. Verder verschijnt er een jubileumboek.

Willem I richtte het museum op met slechts 150 Griekse en Romeinse beelden. Inmiddels staat de collectie, met onder meer de vele mummies, in internationaal aanzien en trekt het museum gemiddeld 165.000 bezoekers per jaar. Tot en met maart is in het museum nog de Nineveh-expositie te zien. Komende winter volgt Goden van Egypte.