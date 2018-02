Jasperina de Jong vond ongevraagde musical 'onbehoorlijk en onbeschoft'

"Sorry hoor, maar Conny was dood, Adèle op dat moment helemaal de weg kwijt, maar ik leef nog", aldus De Jong (80) in gesprek met De Volkskrant.

De musical werd een groot succes en kreeg lovende recensies. Het stuk keert dit jaar terug in theaters. "Later heeft de producent nog wel excuses gemaakt, dus daar heb ik het maar bij gelaten. Nee, ik heb die musical niet gezien, ben je gek. Mijn familie vond het wel aardig, geloof ik."

De Jong nam in 2002 afscheid van het theatervak en zegt het nog altijd niet te missen. "Zo voelde ik dat: dat je elke keer weer beter moest zijn dan de vorige. Dat je het publiek iedere keer weer moest verrassen met een nieuw programma. Dat vond ik op den duur niet meer te doen en daarom heb ik er een punt achter gezet."

De actrice vindt het geen enkel probleem dat ze niet meer wordt herkend. "(...) en ik hoef ook niet in allerlei enge programma's op televisie, Wie is de mol?, ofzo. Wat is trouwens de lol daarvan, weet jij dat? Er is altijd zo'n ophef over, maar het is toch gewoon een spelletjesprogramma met Bekende Nederlanders die ik niet ken?"