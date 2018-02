Harrie Jekkers keert na 23 jaar terug met solo-cabaretvoorstelling

Het is voor het eerst sinds 23 jaar dat de in Den Haag geboren en getogen cabaretier weer in een solo-cabaretvoorstelling te zien is.

Jekkers start zijn serie zondagmiddagbespelingen op 30 september 2018, zo maakte Het Nationale Theater woensdag bekend. De voorstelling draagt de titel Achter de duinen.

Hij treedt hiermee in de voetsporen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar in de schouwburg een soortgelijke voorstelling op zondagmiddag speelde.

"Ik vind het een enorme eer om de nestor van het Nederlands cabaret op te volgen en vooral om dat te doen in de schouwburg waar ik als kind vroeger voorbij fietste", stelt Jekkers. "Ik vroeg dan aan mijn vader: waarom is die schouwburg eigenlijk Koninklijk? Dan zei hij: omdat de koningin daar altijd naar toneel gaat kijken. Dus dat is niks voor ons."

Jeugd

In Achter de duinen vertelt Jekkers middels liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. De kaartverkoop via de website van de schouwburg gaat woensdagavond om 19.00 uur van start.

De cabaretier staat nu nog in de theaters met een muziekvoorstelling met zijn oude band Klein Orkest.