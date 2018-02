Musical in de maak met muziek Huey Lewis and the News

Zanger Huey Lewis maakte het nieuws zelf bekend in een video waarin ook Jimmy Kimmel is te zien.

Volgens Lewis vormt de muziek van zijn band de hoofdmoot van de musical. Die gaat Heart of Rock and Roll heten. In de show komen alle grote hits van de band voorbij, zoals Hip To Be Square, If This Is It en Stuck With You.

The Power of Love, de allergrootste hit, ontbreekt natuurlijk ook niet. Het nummer is vooral bekend door de film Back To The Future.

Muziekspektakel

Gordon Greenberg gaat het muziekspektakel regisseren. Het is nog onduidelijk wanneer Heart of Rock and Roll in de theaters te zien zal zijn.