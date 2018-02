Oud-minister Willem Vermeend erkent plagiaat in boek

Dat doet hij vrijdagochtend in het Radio1Journaal.

"Ik spreek u niet eens tegen, het is gewoon waar." Vermeend vertelt dat hij donderdagmiddag werd gemaild door een verslaggever van Nieuwsuur, die hem vertelde dat er passages in zijn boek staan geformuleerd zonder vermelding van bronnen. "Daar schrok ik nogal van, dat is me nog nooit overkomen."

Eerder constateerden Nieuwsuur en de NOS al dat er plagiaat was gepleegd in het boek De wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Het ging hierbij om passages van Wikipedia en uit kranten. Vermeend belde daarop de uitgever en er werd besloten het boek uit de handel te nemen. "Het is een stommiteit, een onzorgvuldigheid. Dat trek ik me persoonlijk aan."

Samen

Over wie de plagiaat daadwerkelijk gepleegd heeft kon Vermeend nog niks zeggen. "Het was een gezamenlijk project, we hebben samen stukken aangeleverd... Het is heel gebruikelijk dat je boek meerdere malen gecontroleerd wordt en ik heb tot mijn verbijstering geconstateerd dat er bij een aantal bronnen geen noot bij staat over waar het vandaan komt. Dat hoort natuurlijk wel, je mag niet zomaar iets overnemen zonder de bron te vermelden."

Vermeend zegt nu uit te zoeken hoe dit zover heeft kunnen komen. Hij heeft ook navraag gedaan bij de mede-auteur Van Rijbroek. "Ik schrijf al dertig jaar boeken, ik weet hoe het werkt. Ik lever het aan zoals ik het altijd doe." Met bronvermelding? "Ja, natuurlijk."

Vermeend neemt de volle verantwoordelijkheid voor de fout. "Ik ga niemand beschuldigen, ik had het ook moeten controleren. Punt uit."