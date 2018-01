'Maurits-twitteraars' gaan amper in op aanbod Mauritshuis

Gordenker zei vorige week op televisie dat voor- en tegenstanders van het vermeende weghalen zondag gratis welkom waren om zelf eens te kijken, maar er kwamen hooguit twintig mensen, aldus een woordvoerder nu.

Ze moesten hun melding op sociale media laten zien, maar ''omdat veel mensen met zijn tweeën komen, waren het er in feite misschien zelfs maar tien of twaalf. Het was eigenlijk een gewone dag".

Niet verwijderd

Gordenker liet later weten dat het beeld niet direct verwijderd is. Er is wel een beeld van Maurits naar het depot gebracht, maar alleen omdat er een beter beeld van hem is dat centraal staat in een andere zaal.

Voordat dat iedereen duidelijk was, ontstond er echter een hevige discussie over het wegmoffelen van het verleden en over overdreven geachte politieke correctheid. Zelfs vooraanstaande politici, zoals premier Mark Rutte, mengden zich in de discussie