Flippie Flink-tekenaar Mort Walker (94) overleden

Zijn overlijden is volgens de New York Times gemeld door zijn zoon Brian.

Walker begon al op jonge leeftijd te tekenen. Tijdens zijn studietijd bedacht hij zijn eerste personage, Spider, een luie student die zijn kamergenoot al zijn werk liet opknappen. Uit dit type kwam in de jaren vijftig Flippie Flink voort.

De strip met grapjes over het leger sloeg erg aan in de decennia dat Amerika diverse grote oorlogen in het buitenland voerde, al werden Korea, Vietnam en Irak nooit bij naam genoemd in de cartoons.

Anti-autoriteit

Eigenlijk speelden alle grappen zich vooral af op de legerbasis waar Flippie en zijn kameraden trainen. "Veel lezers herkenden zich in de manier waarop Flippie elke vorm van autoriteit afwijst", stelde de tekenaar daarover ooit in een interview.

Uiteindelijk verscheen Flippie Flink in meer dan 1.800 kranten over de hele wereld.

Pep en Eppo

In Nederland werden de strips gepubliceerd in de stripbladen Pep en Eppo. De serie loopt nog steeds, al werden de grappen de laatste jaren vooral door zijn zoons getekend.

Behalve striptekenaar was Walker ook historicus. In de jaren zeventig opende hij in Connecticut het International Museum of Comic Art. Hier exposeerde Walker onder meer originele strips van grote voorbeelden als Walt Disney en Charles Schulz.