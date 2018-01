Was Getekend, Annie M.G. Schmidt wint Musical Award

De Musical Awards worden woensdagavond uitgereikt. Thomas Acda won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Fiddler on the Roof. Simone Kleinsma won de prijs voor de titelrol in de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt.

Kleinsma kreeg een staande ovatie voor haar winst. "Het was een bizar jaar", zei de actrice. Ze verloor vorig jaar onverwacht haar echtgenoot Guus Verstraete. "Waarin diep verdriet zich gek genoeg ook met vreugde afwisselde." Ze droeg de prijs op aan haar man.

Stanley Burleson won de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical voor zijn rol in From Sammy with Love. Renée van Wegberg won die prijs voor beste actrice voor haar titelrol in Liesbeth List, de Musical.

De prijs voor beste kleine musical ging naar Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie.

Bijrollen

Marjolijn Touw won de eerste Musical Award van de avond. De actrice en zangeres kreeg de prijs voor haar bijrol in Was Getekend, Annie M.G. Schmidt. Han Oldig kreeg de prijs voor beste bijrol voor de musical My Fair Lady.

Fiddler on the Roof was met negen nominaties de grootste kanshebber. Was Getekend, Annie M.G. Schmidt en De Marathon hadden ieder zeven nominaties. De Marathon won alleen de prijzen voor beste muziek en beste regie.