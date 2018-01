Alex Klaasen gebruikt haat-liefdeverhouding met bekendheid in voorstelling

In zijn nieuwe programma gaat hij op zoek naar 'de echte Alex Klaasen', zegt de acteur en cabaretier in een interview in de Vara Gids.

"Het fascineert me bijvoorbeeld mateloos dat mensen wel vaak mijn gezicht herkennen maar niet weten waar ze me van kennen. Blijkbaar ben ik herkenbaar, maar wie ik bén, dat weten ze vervolgens niet."

De 41-jarige Klaasen raakte bekend door zijn medewerking aan programma's als Gooische Vrouwen, Kopspijkers en Wie is de Mol?

Naast televisiewerk is hij ook op toneelpodia te vinden. Met succes; in 2011 won hij de musicalaward voor zijn vertolking van Toon Hermans in Toon. Vijf jaar later kreeg hij de Johan Kaart Prijs uitgereikt.

Rolmodellen

Door de groeiende bekendheid trekt Klaasen meer publiek, maar hij voelt zich ook verantwoordelijker voor zijn eigen dagen.

"Vroeger was ik ongenuanceerder. Nu denk ik iets beter na over of het niet in een verkeerd keelgat kan schieten wat ik zeg. En als bekende gay heb ik misschien ook nog een functie te vervullen. Zelfmoordcijfers van onbegrepen jonge homo's zijn shocking. Dan zijn er rolmodellen nodig die zeggen: het is oké, je mag zo zijn."