Van Gogh Museum toont nieuwe aanwinst Edvard Munch

Het is de eerste keer dat het werk in ons land is te zien en volgens het museum is het ook het enige portret van Munch in een Nederlandse collectie.

Het monumentale schilderij werd gepresenteerd op de 74e sterfdag van de Noorse schilder, die het doek destijds maakte in opdracht van de wetenschapper. Munch maakte gebruik van expressieve kleuren, wat volgens het museum naadloos in de collectie past.

''Dat wij onze collectie nu hebben kunnen verrijken met een prachtig schilderij van Munch, waarin zijn affiniteit met Van Gogh ook nog eens duidelijk zichtbaar is, is de vervulling van een langgekoesterde droom'', zegt directeur Axel Rüger van het museum.

In 2015 was in het Van Gogh Museum de tentoonstelling Munch : Van Gogh, waarin de parallellen tussen beide kunstenaars duidelijk naar voren kwamen.

Tot nu toe had Museum Boijmans van Beuningen het enige schilderij van Munch in Nederland. Daarnaast heeft het Van Gogh Museum het schilderij Vruchtbaarheid (1899-1900) uit een particuliere collectie in langdurig bruikleen.