Willemijn Verkaik moest leren pottenbakken voor musical Ghost

"Ik heb daar echt een cursus voor moeten doen", bekent de 42-jarige actrice.

"Achter zo'n schijf gaan zitten lijkt veel gemakkelijker dan het is. Je moet dat echt trainen; het leidt enorm af als je op het podium zomaar een beetje gaat klunzen met die klei."

"De film is zo'n fenomeen; mensen verwachten dat ik net zo’n kort koppie als Demi Moore heb", lacht de Nederlandse ster, die wereldwijd bekend werd als Elphaba in megasucces Wicked. "Ik merk aan de zaal dat ze de eerste paar minuten moeten wennen. Maar na de voorstelling hoor ik juist dat mensen heel blij zijn dat we de film niet letterlijk na proberen te doen."

Nieuw leven

Verkaik, die de rol sinds december speelt, is een van de vijf Nederlanders in de cast van Ghost. "Veel acteurs zijn voor hun rol echt verhuisd naar Berlijn, dus iedereen moet een nieuw leven opbouwen", legt ze uit.

"Je bent meer op elkaar aangewezen, dat creëert bijna automatisch een enorm saamhorigheidsgevoel." Bovendien zijn de theaters in Duitsland groter dan in Londen, zodat de acteurs elkaar meer treffen. "In de meeste Britse gebouwen is geen kantine waar je voor en na de show even gezellig samen kan chillen. Het gebeurt dan soms dat er na drie maanden nog steeds castleden zijn die je alleen maar op de bühne hebt gezien."

Skype

Een jaar in Berlijn betekent ook dat Verkaik haar echtgenoot, muzikant Bart van Hoof, nauwelijks ziet. "We zijn nu achttien jaar samen, we kennen elkaar van het conservatorium", vertelt ze.

"We weten dat dat een nadeel is van het geweldige leven dat we leiden. Als ik een jaar in het buitenland ga spelen, moeten we allebei even diep ademhalen en ons daar mentaal op voorbereiden." Skype biedt uitkomst om elkaar toch dagelijks te spreken. "En we moeten elkaar minimaal een keer per vier, vijf weken zien. Dat is de limiet; anders wordt het echt te zwaar."